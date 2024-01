Deputado de extrema direita apaga símbolo sagrado judaico com extintor de incêndio

Um deputado da extrema direita do Parlamento polonês apagou com um extintor de incêndio uma menorá, candelabro de sete braços que é símbolo do judaísmo, nesta terça-feira (12), um ato imediatamente condenado pelo primeiro-ministro, Donald Tusk.

"O que ocorreu foi algo inaceitável. É uma vergonha", disse o novo premiê polonês à imprensa.

Após o ocorrido, o presidente do Parlamento, Szymon Holownia, excluiu de uma reunião parlamentar o deputado do partido de extrema direita Konfederacja (Confederação Liberdade e Independência), Grzegorz Braun, que já tinha apresentado um comportamento semelhante.