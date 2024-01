Criminosos atacam turistas em popular montanha da África do Sul

Nas primeiras horas da manhã, montanhistas já movimentam a "Table Mountain", uma maravilha natural na Cidade do Cabo. Dessa vez, entretanto, eles se reúnem para protestar contra o aumento dos ataques aos turistas e trilheiros. Mary Lloyd, de 75 anos, faz parte do grupo de cinquenta manifestantes que alarmaram sobre a situação, com a aproximação da temporada turística na África do Sul, intensificada pelas férias de fim de ano e pelo verão no hemisfério sul. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Há duas semanas, esta aposentada fazia sua caminhada diária pelas trilhas do maciço quando foi atacada por dois homens. "Eu não me sinto mais segura", declarou ela, ainda sensível.

Os agressores a amordaçaram, roubaram seu telefone, suas joias e ameaçaram cortar um dedo para tirar seu anel. Com lanternas frontais, os manifestantes seguravam cartazes que pediam "segurança em nossa montanha". O local foi palco de 80 agressões neste ano, segundo a prefeitura. Em outubro, a associação "Amigos da Table Mountain" contabilizou um incidente a cada dois dias e, recentemente, membros da equipe de resgate foram assaltados durante uma operação noturna. "Os criminosos veem os montanhistas como alvos fáceis", lamentou o presidente da associação, Andy Davies, que percorre diariamente as trilhas. A montanha, conhecida por seu cume plano, costuma ser um "refúgio de paz" e uma "atração turística de primeira ordem", confirmou Davies.

A África do Sul possui taxas recordes de assassinatos e estupros, com reputação de um dos países mais perigosos do mundo. Para autoridades e profissionais de turismo, a recorrência deste tipo de crime em alguns dos lugares mais visitados do país é preocupante. "A Table Mountain é um dos parques nacionais mais lucrativos do país", destacou uma guia de montanha, Kathy Leverton, de 39 anos, que percorre diariamente os trilhos do maciço com turistas.

"Não fornecer segurança é matar a galinha dos ovos de ouro", acrescentou. Agora "penso duas vezes antes de aceitar uma excursão ao amanhecer porque é perigoso esperar na escuridão", destacou Leverton. A África do Sul recebeu quatro milhões de turistas nos primeiros seis meses do ano. Este setor contribui mais para a economia do que a agricultura - e, por suas trilhas e vistas impressionantes, a Table Mountain atrai anualmente milhares de visitantes. Equipes de guardas e policiais, apoiados por drones e helicópteros, patrulham o local. As autoridades afirmam ter "realizado várias prisões nas últimas semanas", embora recomendem também caminhar "em grupo" e cedo, já que a maioria dos casos ocorreu ao amanhecer ou à noite.