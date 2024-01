Copenhagen vence Galatasaray (1-0) e se garante nas oitavas da Champions

O FC Copenhagen venceu o Galatasaray por 1 a 0 em casa nesta terça-feira, na partida decisiva da sexta rodada e se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões depois de 12 anos.

Lukas Lerager, que recebeu um ótimo passe de Elias Achouri, marcou o único gol da partida já no segundo tempo (57').

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Copenhagen, com 10 jogadores na reta final da partida após a expulsão do próprio Lerager, volta às oitavas de final da principal competição europeia de clubes, algo que não acontecia desde a temporada de 2010-2011, quando foi eliminado pelo Chelsea (com uma derrota de 2 a 0 e um empate em 0 a 0).