COP28 entra em 2ª noite de negociações de acordo sobre energias fósseis

A conferência da ONU sobre o clima (COP28) entrou, nesta terça-feira (12), na segunda noite consecutiva de negociações em busca de um acordo sobre o futuro das energias fósseis, o grande obstáculo que impedia quase 200 países de fecharem uma declaração final.

O presidente da conferência, Sultan Al Jaber, "realizou extensas consultas com uma ampla representação de grupos. Está determinado a apresentar uma versão do texto que conte com o apoio de todas as partes. As consultas continuarão até as 3h locais" (21h de Brasília), indicou um comunicado oficial.

Uma fonte próxima à presidência explicou que o "acordo estava próximo".