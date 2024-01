Conexão Paris-Berlim, símbolo do renascimento do trem noturno na Europa

"Currywurst no jantar, croissant no café da manhã". O primeiro trem noturno em nove anos entre as capitais da Alemanha e da França chegou nesta terça-feira (12) a Paris, um símbolo do renascimento deste serviço na Europa em plena luta contra a mudança climática.

A ÖBB comprou os antigos trens noturnos de leito da sua rival alemã Deutsche Bahn (BN). No interior do veículo, há diversas opções: poltronas, dormitórios para até seis pessoas ou compartimentos privativos para até três.

"É tão apertado como no avião", brinca Annika Volz, representante de 21 anos da organização franco-alemã para a juventude OFAJ, que expressa a sua empolgação pelo fato de "acordar em Paris" sem precisar dirigir.

O ministro alemão Volker Wissing resumiu o lançamento desta "nova era para a aliança dos trens noturnos" a partir da estação central de Berlim de uma forma mais prática: "Currywurst no jantar, croissant no café da manhã".

O renascimento da rota noturna Paris-Berlim - operada entre a ÖBB, o DB e a empresa pública francesa SNCF - é um forte símbolo na Europa, onde França e Alemanha, outrora potências adversárias na primeira metade do século XX, são dois pesos pesados.

"Continuaremos fazendo do trem um elemento deste imaginário europeu que precisamos neste momento para termos projetos positivos, projetos para o futuro", destacou o ministro francês dos Transportes, Clément Beaune.

O ressurgimento do trem noturno vem de mãos dadas com o combate à mudança climática, uma vez que emite menos CO2 do que o carro ou o avião. Seus principais usuários são defensores do clima, nostálgicos ferroviários e viajantes com muito tempo.