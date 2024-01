Comunicado do Business Wire :World Branding Awards

A 17a edição do World Branding Awards homenageou o sucesso e as conquistas de algumas das melhores marcas do mundo como vencedoras nacionais, regionais e globais. O World Branding Awards 2023 - 2024 viu mais de 1.500 marcas de mais de 40 países eleitas como "Marca do Ano". Destas, menos de 200 foram declaradas vencedoras. A prestigiada Cerimônia de Apresentação foi realizada em sua sede, o Palácio de Kensington, Reino Unido. Recebeu mais de 100 convidados do mundo inteiro e foi apresentada pelo aclamado apresentador de televisão, David Croft. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os vencedores globais que comprovaram excelência e marca impecável em seu setor incluem a IKEA (Suécia), Yakult (Japão), LURPAK (Dinamarca), Marriott International (EUA) e The Body Shop (Reino Unido).

Os vencedores do Brasil incluem a Natura Brasil e Unimed. Outros vencedores de nível nacional incluem Frank & Co. (Indonésia), Sukiya (Japão), PTT Station (Tailândia), Fullon Hotels & Resorts (Taiwan), Aurora (Tailândia), Getha (Malásia), Sokos Hotels (Finlândia), Tsui Wah (Hong Kong), Proper Snacks (Reino Unido) e Blacklist Coffee Roasters (Austrália), para citar alguns. Somente 14 marcas foram selecionadas para receber o prêmio de nível regional este ano, incluindo a Nippon Rent-A-Car (Japão), GIG (Kuwait), MR.DIY (Malásia), Optical 88 (Hong Kong), M-150 (Tailândia), HECOM (Hong Kong) e VITADAY (Tailândia). Estas marcas foram votadas como favoritas dos consumidores em 4 ou mais países, em 3 ou mais áreas de uma região geográfica específica. "Isso é uma celebração dos esforços contínuos que são essenciais para a construção de marcas excepcionais. Para permanecerem relevantes como marca, estas devem construir uma imagem que ressoe e seja duradoura. Isso significa não só construir uma cultura e comunidade em torno da marca por meio do marketing, mas também garantir que todas as gerações continuem a achar a marca interessante", disse Richard Rowles, presidente do World Branding Forum (Fórum Mundial de Marcas). Mais de 150.000 consumidores do mundo inteiro participaram do processo de nomeação este ano. Em média, há apenas 5 marcas vencedoras em cada país, provando que ganhar um World Branding Award é uma conquista notável. Para mais informações e ver a lista completa dos vencedores, acesse awards.brandingforum.org. SOBRE O WORLD BRANDING AWARDS

O World Branding Awards é o principal prêmio do World Branding Forum, uma organização registrada sem fins lucrativos. Os prêmios reconhecem as conquistas de algumas das melhores marcas do mundo. MÍDIA SOCIAL Facebook: https://www.facebook.com/worldbrandingforum/

