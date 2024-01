Comunicado do Business Wire :Wemade Co., Ltd.

MIR4 updates the highest stages of "Clan Expedition" and "Clan Challenge" on December 12 (Graphic: Wemade)

A "Expedição do clã" e o "Desafio de clã" são conteúdos de colaboração apreciados por até 50 membros do clã. Com um personagem com uma alta pontuação de poder, derrotar chefes poderosos, como o Fantasma Sombrio Chakravarti e o Suserano Celestial Nefariox, rende ao jogador recompensas preciosas, incluindo Pedras de aprimoramento lendárias e materiais para criação de itens e aprimoramento.

Ao dar as boas-vindas ao inverno, a MIR4 lançou dois eventos de check-in. Por meio dos eventos "Presença de 7 Dias de Ampliador de Nível de Não Fique Triste!" e "Presença de 14 Dias de Desejo", os jogadores podem receber vários itens, como o "Material de promoção lendário [L]" ([L] Promotion Material), a "Estátua de Dragão Azul Lendária [L]" e a "Caixa de Árvore Festiva", quando acessam o jogo.

Além disso, todos os dias por meio de e-mail, a MIR4 envia materiais de crescimento que incluem a "Caixa de presente-surpresa do Dragão Divino", que consiste em Secas (Draughts) e Pedras de aprimoramento, e o "Bilhete de Invocação de Olho de Dragão" necessário para crescimento acelerado.

Generosos eventos de Ano Novo, nomeadamente o evento da Loja de Troca (Exchange Shop) e o evento Aprimoramento, terão início na terça-feira, 26 de dezembro.

Da minha batalha à nossa guerra! (From my battle, to our war!) Informações detalhadas sobre o MIR4 podem ser encontradas no site oficial.

