Comunicado do Business Wire :Toshiba

"Estamos empolgados com essa nova parceria com a AGIS DISTRIBUIÇÃO, que fortalecerá as relações com um grupo diversificado de revendedores que estão atendendo às necessidades dos varejistas em todas as regiões do Brasil", disse Manuel Medécigo, Diretor de Vendas para a América Latina da Toshiba Global Commerce Solutions. "Estamos orgulhosos de fornecer aos nossos canais as melhores soluções técnicas, comerciais e logísticas para atender a uma variedade de varejistas focados em aprimorar as experiências do consumidor. Para nós, associar-se para oferecer as melhores soluções requer uma abordagem holística que inclui planejamento estratégico, implementação e suporte contínuo".

As empresas trabalharam rapidamente para preparar o estoque de soluções prontas para entrega, a fim de atender às demandas dos parceiros revendedores da Toshiba.

"Adicionar a Toshiba Global Commerce Solutions ao nosso portfólio reforça nossa estratégia de consolidar a AGIS como um dos maiores distribuidores no Brasil. Temos consciência do valor que agregaremos, não apenas à Toshiba, mas também a todos os revendedores que confiam em nosso trabalho e reconhecem o papel que a AGIS desempenha em apoiar todas as etapas do processo de vendas", comentou Sandra Fantoni, Diretora de Marketing e Produtos na AGIS. "O papel da AGIS incluirá apoiar a Toshiba no fornecimento de seus principais produtos, armazenados em um estoque local, bem como em toda a cadeia logística para projetos mais complexos, que envolvem importações específicas e prazos de entrega precisos."

"Para nós, a melhor solução envolve não apenas o produto, mas toda a cadeia necessária, que inclui comunicação, disponibilidade, serviços adicionais e entrega ao cliente", disse Dagoberto Bianchi, Gerente da Unidade de Negócios - Automação, da AGIS.

A Toshiba realiza negócios com 8 dos 10 principais varejistas na América Latina e muitos outros varejistas locais e regionais bem-sucedidos. As soluções tecnológicas de ponta da empresa estão revolucionando a experiência de compra, com um conjunto de tecnologias inovadoras em hardware e software, incluindo inteligência artificial, visão computacional e machine learning. A divisão de varejo da Toshiba está focada em apoiar os varejistas em sua jornada de transformação digital. Varejistas em mais de 120 países confiam nas soluções avançadas para o varejo da Toshiba.

