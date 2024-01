Comunicado do Business Wire :RELEX Solutions

A incorporação da RELEX em suas operações principais permite que a Daki aumente a eficiência do planejamento, reduza o estoque e aumente a disponibilidade do produto. Além disso, a RELEX gera uma previsão acurada da carga de trabalho para os funcionários dos centros de reabastecimento, bem como para os entregadores, o que gera uma coleta mais eficiente e uma redução no tempo de entrega. Um parceiro-chave da RELEX, a Wysupp, é responsável pela implementação da solução de previsão e reabastecimento.

"A RELEX é muito estratégica para o futuro da empresa, pois aprimora diretamente dois dos fatores de sucesso mais cruciais para o sucesso de nossos negócios: Aumento do sortimento para os clientes e otimização do capital de giro", diz Rafael Pinto, chefe da cadeia de suprimentos da Daki. "Soluções avançadas como a RELEX nos dão uma vantagem competitiva, melhorando nosso processo de planejamento, otimizando nosso estoque e promoções, e oferecendo aos nossos clientes a máxima disponibilidade e entregas mais rápidas."

"O mercado de comércio rápido é muito competitivo e estamos muito animados em ajudar a Daki a cumprir seus planos de crescimento e consolidação no Brasil, otimizando os principais processos que têm um impacto direto na lucratividade", diz Carlos Victoria, vice-presidente sênior de vendas da RELEX.

Sobre a RELEX Solutions

Sobre a Daki

