Comunicado do Business Wire :PUMA

A empresa esportiva mundial PUMA, juntamente com o Manchester City Football Club e o site Chess.com, lançaram um bate-papo exclusivo entre dois gênios: Pep Guardiola, do mundo do futebol, e Magnus Carlsen, do mundo do xadrez. Os embaixadores da PUMA falaram sobre momentos inesquecíveis de suas carreiras, elaboraram estratégias e táticas em ambos os esportes e compartilharam algumas dicas e truques com os fãs.

Magnus Carlsen and Pep Guardiola shared unforgettable moments from their careers and elaborated on strategies and tactics in both sports. (Photo: Business Wire)