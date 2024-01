Comunicado do Business Wire :Panda Biotech

Inside the Panda Hemp Gin, a 500,000 square foot industrial hemp processing facility in Witchita Falls, Texas scheduled to begin commercial operations Q1 2024. (Photo: Business Wire)

A Panda Biotech anunciou hoje que a construção do prédio está concluída e o processo oficial de comissionamento para colocar seu projeto Panda High Plains Hemp Gin? (o "Panda Hemp Gin") on-line começou no início do quarto trimestre. O processo de comissionamento marca o estágio final antes do início das operações comerciais no primeiro trimestre de 2024 na instalação de 500.000 pés quadrados em Wichita Falls, Texas. A Panda Hemp Gin processará 10 toneladas métricas de cânhamo industrial por hora para produzir fibra de grau têxtil, hurd, mistura de hurd de fibra curta e um coproduto rico em nutrientes que será peletizado. Espera-se que a instalação seja o maior centro de decorticação de cânhamo do Hemisfério Ocidental e um dos maiores do mundo.

"Cada peça da linha de produção do Panda Hemp Gin, incluindo os três quilômetros de linhas de dutos pneumáticos suspensos, refino, mistura, algodão mecânico, ensacamento e armazenamento de cânhamo, enfardamento e muito mais, deve ser iniciada, verificada, balanceada e comissionada individualmente", disse o vice-presidente executivo da Panda Biotech, Scott Evans. "Atualmente, todos os equipamentos estão sendo colocados on-line individualmente para serem oficialmente colocados em serviço.".

Utilizando apenas fontes de energia renovável, o processo de engenharia e produção no Panda High Plains Hemp Gin foi certificado como sustentável pela Mid-South Engineering Company, de acordo com os Princípios de Green Bond da International Capital Market Association. A Panda Biotech também firmou parceria com a Oritain, uma empresa de rastreabilidade científica, para disponibilizar no mercado o cânhamo mais rastreável, cultivado 100% nos Estados Unidos.

Além disso, a Panda Biotech está ativamente assinando contratos com produtores para cultivar a matéria-prima do cânhamo para a temporada de cultivo de 2024, como também comprando fibra de cânhamo que já foi colhida ou processada. Recentemente, a empresa lançou um programa inigualável de pagamento para o cultivo para que os produtores comecem a cultivar o cânhamo da Panda. Com dinheiro adiantado e garantido e suporte agronômico, os produtores da Panda também recebem sementes testadas e comprovadas sem nenhum custo, mitigando com sucesso o risco que os produtores podem assumir e ressaltando o compromisso e a promessa da Panda com a comunidade agrícola. Os benefícios do cultivo do cânhamo são substanciais, como se trata de uma excelente cultura rotativa que recupera o solo e proporciona uma margem competitiva. Os interessados em saber mais podem acessar o formulário de consulta de produtores no site pandabiotech.com.

SOBRE A PANDA BIOTECH

Com sede em Dallas, Texas, a Panda Biotech, LLC, empresa privada, é pioneira no emergente setor de fibras e fardos de cânhamo industrial dos EUA. A liderança executiva da Panda Biotech tem ampla experiência no desenvolvimento, financiamento, construção e operação de instalações de infraestrutura de larga escala em energia limpa. Eles desenvolveram 22 projetos que representam aproximadamente US$ 12 bilhões em capital investido. Atualmente, a empresa está desenvolvendo instalações de descaroçamento de cânhamo industrial em grande escala.O primeiro projeto da Panda, a Panda High Plains Hemp Gin? LLC (Panda Hemp Gin), é uma parceria com a Aka-Ag, LLC, uma subsidiária integral do Fundo de Crescimento da Tribo Indiana Southern Ute. A instalação está localizada em Wichita Falls, TX. Será a maior instalação de processamento de cânhamo no Hemisfério Ocidental. Para obter mais informações, acesse www.pandabiotech.com e @pandabiotech no Instagram, Twitter ou LinkedIn.

