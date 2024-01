Comunicado do Business Wire :Hillstone Networks

A Hillstone Networks, líder em soluções de cibersegurança, está incluída no Relatório de Cenário de Soluções de Security Service Edge para o 4º trimestre de 2023. O relatório da Forrester oferece uma visão geral da paisagem de mercado para soluções de Security Service Edge (SSE), que são implantadas para fornecer acesso Zero Trust a aplicativos e dados e para garantir a segurança de uma força de trabalho remota. O relatório se concentra nos principais aspectos como definição de mercado, valor comercial, maturidade de mercado, dinâmica, fornecedores notáveis, principais casos de uso, funcionalidade por caso de uso e foco do fornecedor em casos de uso estendidos. "As soluções de SSE abordam um problema real de lacunas na segurança em uma borda de rede cada vez mais expandida", afirma Tim Liu, CTO e cofundador da Hillstone Networks. "A solução ZTNA da Hillstone oferece proteção zero trust como parte de uma oferta de SSE, proporcionando a segurança necessária para uma força de trabalho híbrida ou remota, protegendo aplicativos e dados independentemente da implementação - da borda à nuvem." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com o aumento dos modelos de trabalho remoto e híbrido, os perímetros de rede tradicionais se tornaram menos eficazes. Os CISOs têm a tarefa de proteger o acesso de vários locais aos ativos corporativos: de redes no campus a filiais, residências de funcionários e até mesmo em redes móveis públicas. Para enfrentar esses desafios de acesso híbrido, em qualquer dispositivo e em qualquer lugar, o conjunto de soluções Edge da Hillstone inclui a tecnologia ZTNA (Zero Trust Network Access). A ZTNA permite que as organizações protejam o acesso independentemente da localização do usuário, o que a torna adequada para a natureza distribuída da força de trabalho atual na proteção de cargas de trabalho de aplicativos, dados corporativos e acesso remoto.

A solução ZTNA da Hillstone se baseia em suas plataformas de firewall de ponta e oferece a capacidade de conceder acesso detalhado com base na identidade do usuário e do dispositivo, verificações contínuas de posturas de dispositivos, permitindo a aplicação precisa de privilégios, tornando-a uma solução SSE ideal. Saiba mais sobre as soluções ZTNA da Hillstone. Sobre a Hillstone Networks A Hillstone Networks é líder em cibersegurança, oferecendo proteção ampla e profunda para empresas de todos os portes, da borda à nuvem e em qualquer carga de trabalho. A abordagem de Cibersergurança Integrativa da Hillstone Networks traz cobertura, controle e consolidação para mais de 26.000 empresas no mundo inteiro. https://www.hillstonenet.br.com/. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231212742497/pt/ Contato