Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em níveis do setor, anunciou hoje que foi nomeada fornecedora representativa no Guia de Mercado da Gartner para Dispositivos Empresariais de Armazenamento de Backup de novembro de 2023. As organizações podem usar um Guia de Mercado para entender como o status de um mercado emergente se alinha aos planos futuros. Além disto, como a Gartner publicou mais de 100 notas de pesquisa do Guia de Mercado, os líderes estratégicos e de TI podem obter uma ampla visão de muitos mercados, incluindo mercados maduros e menores, em um formato de fácil leitura. Principais pontos do relatório do Guia de Mercado para Dispositivos Empresariais de Armazenamento de Backup1 :

-- Dispositivos empresariais de armazenamento de backup se referem a dispositivos de armazenamento otimizados com o principal propósito de armazenar dados de backup. -- Um número cada vez maior de empresas prefere dispositivos empresariais de armazenamento de backup em vez de armazenamento interno ou armazenamento externo de uso geral para backups devido à facilidade de uso do primeiro. -- Os dispositivos de destino de armazenamento de backup podem ser otimizados para atuar em sincronia com aplicativos de backup, a fim de atingir imutabilidade, alta eficiência de armazenamento, segurança, bem como ingestão e restauração em alta velocidade. "Estamos honrados por ser reconhecidos neste Guia de Mercado, que inclui fornecedores no mercado de dispositivos empresariais de armazenamento de backup, e ajuda a informar as organizações quando é benéfico usar dispositivos de armazenamento de backup em vez de outros tipos de armazenamento", disse Bill Andrews, Presidente e Diretor Executivo da ExaGrid. "A missão da ExaGrid é solucionar problemas que as organizações enfrentam quando se trata de backup e nosso armazenamento de backup em níveis proporciona, ao oferecer rápida ingestão de backup e desempenho de restauração, recursos de segurança abrangentes, um nível não direcionado à rede (entreferro por nível) com exclusões com atraso e objetos de dados imutáveis para recuperação de ransomware, uma arquitetura escalável para uma janela de backup de comprimento fixo à medida que os dados aumentam, integração avançada com os principais aplicativos de backup e suporte ao cliente líder do setor", disse Andrews. 1 Gartner, "Guia de Mercado para Dispositivos Empresariais de Armazenamento de Backup", 16 de novembro de 2023, Chandra Mukhyala.

Isenção de Responsabilidade A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, nem aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, referentes a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico. *GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner e Magic Quadrant é uma marca registrada da Gartner, Inc., e/ou suas afiliadas nos EUA e a nível internacional, sendo utilizadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

Sobre a ExaGrid A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de aterrissagem de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura de scale-out. A zona de aterrissagem da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo à medida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações em massa de alto custo da infraestrutura de TI e a obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede, exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.