Comunicado do Business Wire :BYD

Em 8 de dezembro, Michael Shu, diretor-executivo da BYD Europe, participou da conferência e fez um discurso cativante no evento paralelo do Pavilhão da China, destacando práticas sustentáveis sob a Iniciativa Cinturão e Rota da China. Com base na extensa experiência da BYD em contribuir ativamente para a iniciativa, Michael Shu compartilhou insights sobre o fomento ao desenvolvimento sustentável para empresas de tecnologia de nova energia ao longo do Cinturão e Rota.

Salientando o papel integral da BYD na formação de um futuro sustentável, Michael Shu declarou: "Há uma década, em resposta à Iniciativa, a BYD adotou uma abordagem aberta e colaborativa, expandindo gradualmente sua presença ao longo da rota. Nossa jornada transformadora, evoluindo do alcance global de produtos e tecnologia para liderar a mudança em direção à energia verde, ilustra vividamente nosso compromisso inabalável de cultivar o crescimento econômico e o emprego nas regiões do Cinturão e Rota."

Como defensora consistente da inovação ecológica, a BYD mantém um compromisso ativo com soluções verdes e ações tangíveis. Ano passado, a BYD tornou-se a primeira fabricante de automóveis do mundo a interromper a produção de veículos a motor de combustão, liderando uma mudança revolucionária no setor. As vantagens exclusivas da BYD no setor de nova energia foram demonstradas ao estabelecer o primeiro Campus Industrial de Zero Carbono para uma marca automotiva chinesa em sua sede global em Shenzhen. O reconhecimento do Campus Industrial de Zero Carbono da BYD, SkyRail e SkyShuttle entre as dez iniciativas exemplares de baixo carbono de Shenzhen no Pavilhão da China em 5 de dezembro destaca a liderança da empresa em práticas sustentáveis.

Durante a COP28, a BYD também anunciou oficialmente uma colaboração com a Organização Latino-Americana de Energia (OLADE), com o objetivo de impulsionar conjuntamente a mobilidade elétrica e os processos de transformação de energia nos 27 países membros da América Latina e do Caribe. Essa iniciativa estratégica reafirmou o compromisso da BYD em impulsionar a transformação verde global.

Além disso, os produtos totalmente elétricos da BYD, incluindo BYD HAN, BYD ATTO 3 e ônibus elétricos puros, forneceram serviços de transporte sem carbono durante toda a conferência na Expo City Dubai, alinhando-se com as metas de transporte de carbono zero da COP28.

Olhando para o futuro, a BYD mantém-se firme em sua visão de Resfriar a Terra em 1 °C, continuando a desempenhar um papel crucial como líder global em veículos de nova energia. A empresa persistirá na adoção de estratégias inovadoras e tecnologias de vanguarda para liderar a indústria global de veículos de nova energia, mantendo-se inabalável em seu compromisso de contribuir ainda mais para o desenvolvimento econômico sustentável global e a proteção ambiental.