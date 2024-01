Comunicado do Business Wire :Armis

Armis, a empresa de segurança cibernética de ingeligência de ativos, anunciou hoje que foi nomeada como líder pelo grupo de analistas da Quadrant Knowledge Solutions em três relatórios SPARK Matrix? de 2023 no quarto trimestre de 2023. Os relatórios: SPARK Matrix?: Gestão de vulnerabilidades, 4º trimestre de 2023, SPARK Matrix?: Segurança da Tecnologia operacional (TO), 4º trimestre de 2023, e SPARK Matrix?: Soluções de segurança de dispositivos médicos conectados, 4º trimestre de 2023, colocam três soluções da Armis Centrix? como líderes em tecnologia com importante impacto sobre os clientes em áreas relacionadas a gestão de vulnerabilidade, segurança de tecnologia operacional e segurança de dispositivos médicos conectados. "Nossa posição de liderança nesses três relatórios comprova nosso compromisso com a inovação e o sucesso dos clientes, ajudando as organizações a proteger e gerir toda a sua superfície de ataque em tempo real", disse Dana Gilboa, diretora de produtos da Armis. "Estamos extremamente orgulhosos pela Armis ter sido posicionada como líder tanto como referência de liderança tecnológica quanto de impacto nos clientes em todos os três relatórios. Também gostaríamos de estender nossos sinceros agradecimentos aos clientes da Armis, que dedicaram tempo para fornecer feedback sobre a Armis à Quadrant Knowledge Solutions." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os relatórios SPARK Matrix? analisaram três das quatro principais soluções da Armis: Gestão de vulnerabilidades, Segurança de TO/IoT , e Segurança de Dispositivos Médicos, todas desenvolvidas sobre o Armis Centrix?, a plataforma de gestão de exposição cibernética da Armis. Desenvolvido pelo Armis AI-driven Asset Intelligence Engine (Mecanismo de inteligência de ativos por IA), o Armis Centrix? é uma plataforma integrada e eficiente, baseada em nuvem, que identifica de forma proativa todos os riscos de ativos cibernéticos, remedia vulnerabilidades, bloqueia ameaças e protege toda a superfície de ataques.

Os relatórios SPARK Matrix? analisam o panorama do fornecedor de uma categoria de tecnologia e os recursos dos produtos do fonecedor. Os fornecedores são avaliados conforme suas ofertas de produtos, participação de mercado e satisfação do cliente, para ajudar os CIOs e CISOs a tomarem decisões embasadas de tecnologia. Ao avaliar o motivo pelo qual a Armis é uma líder em tecnologia em cada uma dessas três áreas principais, a Quadrant Knowledge Solutions compartilhou em seus relatórios: -- A Gestão de vulnerabilidades - "O Armis Centrix? para priorização e remediação de vulnerabilidades une lacunas não abrangidas por ferramentas de avaliação de vulnerabilidades, com a inclusão de detalhes como a apropriação e localização para criar uma visibilidade completa da superfície de ataque. O Armis Centrix? para priorização e remediação de vulnerabilidades fornece uma visibilidade holística da superfície geral de riscos e ataques do usuário. A plataforma também fornece à empresa contexto de ativos críticos para os negócios com base em suas funções. A priorização e remediação de vulnerabilidades de ativos Armis Centrix? ajudam a organização a reduzir sua superfície de ataque analisando os atributos dos dispositivos e a inteligência de ameaças sobrepostas como parte da análise". -- Segurança da tecnologia operacional - "O Armis Centrix? para segurança de TO/IoT permite às organizações proteger redes de TO/IOT e ativos físicos, garantir o tempo de atividade e desenvolver uma estratégia de segurança efetiva e completa. É desenvolvido pelo Mecanismo de inteligência de ativos por IA da Armis e supervisiona, garante, protege e gerencia uma ampla gama de ativos em tempo real. A plataforma baseada em nuvem reduz de forma proativa os riscos dos ativos cibernéticos, remedia vulnerabilidades, bloqueia ameaças e protege toda a superfície de ataque. O Armis para segurança de TO/IoT fornece uma profunda visibilidade de todos os ativos de TO, bem como das redes e ambientes de TO/ICS. Permite também às empresas gerenciar a convergência de TO/TI, unir as lacunas de TI/TO e proteger redes de TO, monitorar a conectividade e rastrear comportamentos." -- Segurança de dispositivos médicos conectados - "O Armis Centrix? para segurança de dispositivos médicos oferece recursos como visibilidade completa em tempo real do inventário de dispositivos médicos, informações sobre o uso de dispositivos para aumentar a eficiência de utilização, a avaliação de riscos de dispositivos médicos com base em vulnerabilidades e a identificação de violações de informações protegidas de saúde (PHI), identificando e remediando ameaças e automatizando a segurança dos dispositivos médicos. O produto também é equipado com o Mecanismo de inteligência de ativos, com mais de 20 milhões de perfis de dispositivos e a Consulta padrão por IA da Armis". Saiba mais sobre cada um desses relatórios da Quadrant Knowledge Solutions nos links abaixo:

-- SPARK Matrix?: Vulnerability Management, Q4 2023 (Gestão de vulnerabilidades, 4º trimestre, 2023) -- SPARK Matrix?: Operational Technology Security, Q4 2023 (Segurança de tecnologia de operações, 4º trimestre, 2023) -- SPARK Matrix?: Connected Medical Device Security, Q4 2023 (Segurança de dispositivos médicos conectados, 4º trimestre, 2023)

Para ler nosso blog, visite: https://www.armis.com/blog/armis-is-named-a-leader-in-three-2023-quadrant-spark-matrix-reports/ Para ver outros relatórios de análise com insights sobre o Armis Centrix?, acesse: https://www.armis.com/resources/?type=analyst-reports