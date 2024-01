Comunicado do Business Wire :Adani Portfolio

O Adani Portfolio divulgou hoje a sua atualização semestral do desempenho financeiro. O portfólio integrado de negócios, que se concentra na fortificação do desenvolvimento da infraestrutura da Índia, mostrou um forte desempenho em todos os seus negócios. Os fluxos de caixa substanciais destes negócios estabelecem as bases para um crescimento futuro sustentado. "A incubação continua a ser uma história de sucesso com os aeroportos, hidrogênio verde e outros ativos em incubação emergindo fortemente e agora contribuindo com quase 8% do EBITDA do portfólio", disse Jugeshinder (Robbie) Singh, CFO do Grupo. "O Portfolio resistiu ao teste do tempo e tem um histórico de grande crescimento, apesar dos desafios macroeconômicos e outros." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Destaques do primeiro semestre do ano fiscal de 2024:

No primeiro semestre do ano fiscal de 2024, o portfólio de empresas Adani demonstrou desempenho financeiro robusto, ao mesmo tempo que melhorou ainda mais o seu forte perfil de crédito. Destaques financeiros: -- Durante o período, o EBITDA em nível de portfólio ficou em Rs 43.688 Cr (US$ 5,3 bilhões), um aumento de 47% em relação ao ano anterior. Este crescimento ultrapassou a trajetória histórica de cinco anos da Taxa Composta de Crescimento Anual (CAGR) da carteira de 26,3%. -- Vale ressaltar que o EBITDA do primeiro semestre do ano fiscal de 2024 superou o EBITDA do ano fiscal de 2022. Além disso, o EBITDA dos últimos doze meses está notavelmente próximo de três vezes o EBITDA do exercício de 2019. -- O crescimento foi motivado por um desempenho impressionante dos principais negócios de infraestrutura, que apresentaram um crescimento de 52% em relação ao ano anterior para INR 37.379 Cr (US$ 4,5 bilhões), contribuindo com 86% do EBITDA total. Estes negócios incluem serviços de utilidade pública (Adani Green Energy, Adani Energy Solutions, Adani Power e Adani Total Gas), transporte (Adani Ports & SEZ) e outros negócios de infraestrutura (aqueles sendo incubados pela Adani Enterprises - fabricação integrada de hidrogênio verde, aeroportos e estradas). A expansão reflete o investimento orientação do portfólio para desenvolvimento de infraestrutura, o que gera resultados significativos. As iniciativas estratégicas da AEL para reforçar o seu portfólio de infraestruturas estão alinhadas com a crescente demanda por infraestrutura sustentável e robusta na Índia e além. Principais destaques em termos de negócios:

-- A incubação sob a Adani Enterprises continua a progredir, com os ativos contribuindo com 8% do EBITDA global. O negócio emergente da fabricação integrada de hidrogênio verde de baixo custo teve um crescimento de receita de 212% em relação ao ano anterior e crescimento de 10x no EBITDA. O negócio de aeroportos sob a Adani Enterprises testemunhou um crescimento anual de 29% em fluxo de pessoas no primeiro semestre, resultando assim em um crescimento de receita de 42%. -- O negócio de cimento (Ambuja e ACC) vê consistentemente benefícios de custo e sinergia operacional do portfólio. Por exemplo, o EBITDA do primeiro semestre do ano fiscal de 2024 para este negócio mais do que dobrou em relação ao ano anterior, com um crescimento de volume de dígito único. -- O negócio de energia renovável sob a Adani Green Energy relatou um crescimento EBITDA de até 76% em relação ao ano anterior, atingindo um marco de EBITDA de INR 8.325 Cr (US$ 1 bilhão) pela primeira vez nos últimos doze meses.

-- Em outro marco significativo para a Adani Ports & SEZ, o crescimento do volume de carga doméstica excedeu a marca de 200 MMT pela primeira vez em um período de seis meses. Essa conquista fez com que o negócio portuário crescesse mais de 2x do crescimento geral do volume de carga na Índia. Sobre o Adani Portfolio Com sede em Ahmedabad, o Adani Portfolio é o maior portfólio e o de mais rápido crescimento de negócios diversificados na Índia, com interesses nos setores de logística (portos marítimos, aeroportos, logística, transporte marítimo e ferroviário), recursos, geração e distribuição de energia, energia renovável, gás e infraestrutura, agro (commodities, óleo comestível, produtos alimentícios, câmaras frigoríficas e silos de grãos), imobiliário, infraestrutura de transporte público, financiamento ao consumidor e defesa, além de outros. O Adani deve seu sucesso e posição de liderança à sua filosofia central de "Construção da Nação" e "Crescimento com o Bem"- um princípio orientador para o crescimento sustentável. O Grupo está comprometido com a proteção do governo e melhorias das comunidades por meio de seus programas CSR baseados nos princípios de sustentabilidade, diversidade e valores compartilhados. Para mais informações, acesse www.adani.com.