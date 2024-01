Chelsea confirma lesão de Reece James; recuperação pode levar até 3 meses

O jogador, de 24 anos, teve que ser substituído no primeiro tempo da derrota por 2 a 0 dos 'Blues' para o Everton em Goodison Park, no último domingo, e "os resultados da ressonância confirmaram uma lesão muscular na coxa", informou o clube londrino.

James, que sofreu "sete lesões na coxa em três anos, consultou um especialista para determinar a gravidade e deverá decidir se passa ou não por cirurgia", escreveu o jornal The Guardian, pessimista sobre as chances de o jogador estar presente na Eurocopa de 2024, tendo em vista que ele já não pôde disputar a Copa do Mundo de 2022 devido a uma lesão no joelho.

O lateral só esteve em metade dos jogos do Chelsea na temporada por conta dos problemas físicos e agora engrossa a lista de lesionados no departamento médico do clube ao lado de Malo Gusto, Wesley Fofana, Christopher Nkunku, Roméo Lavia e Ben Chilwell.

O Chelsea é o 12º colocado do Campeonato Inglês. Em uma campanha decepcionante até aqui, o time soma apenas 19 pontos em 16 rodadas disputadas, com cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas.

jta/bde/iga/dam/cb/dd