Cantora sul-africana Zahara morre aos 36 anos

"Muito triste com a morte de @ZaharaSA", lamentou o ministro da Cultura, Zizi Kodwa, na rede social X.

A gravadora Warner Music Africa afirmou que está de "luto".

A cantora havia sido "hospitalizada no mês passado com dores", segundo a família.

Zahara falou publicamente sobre sua luta contra o alcoolismo e seu empresário revelou em 2019 que ela sofria de doença hepática.

De origem modesta, Zahara conquistou o sucesso com seu primeiro álbum, "Loliwe", de 2011.

Cantando em inglês e em sua língua materna, xhosa, um dos idiomas oficiais da África do Sul, Zahara era comparada com as americanas Tracy Chapman e India Arie.