Campeonato Turco é suspenso após grave agressão a árbitro

O Campeonato Turco de futebol foi suspenso até nova ordem após um árbitro ter sido agredido por diversos homens, incluindo o presidente do clube Ankaragücü, em um novo episódio de violência associado ao esporte mais popular do país.

Segundo imagens transmitidas ao vivo pela televisão, o dirigente do clube de Ancara, Faruk Koca, entrou em campo após o apito final entre Ankaragücü e Rizespor e deu um soco no rosto do árbitro da partida, Halil Umut Meler.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Rizespor tinha acabado de empatar (1-1) nos acréscimos na casa de seu adversário, que teve um gol anulado.