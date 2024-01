Blue Origin anuncia primeiro lançamento espacial desde acidente de 2022

"Estamos mirando uma janela de lançamento que se inicia em 18 de dezembro para nossa próxima missão de carga do New Shepard", que conterá 33 cargas científicas e de pesquisa, além de 33 mil cartões-postais, escreveu a empresa no Twitter.

A empresa espacial Blue Origin, do bilionário americano Jeff Bezos, anunciou, nesta terça-feira (12), que planeja lançar ao espaço na próxima semana uma nova missão de seu foguete New Shepard, a primeira desde o acidente com esse veículo não tripulado em setembro de 2022.

Em seu relatório, o regulador aéreo afirma que uma falha no bocal do motor, causada por temperaturas mais altas do que o esperado, fez com que o foguete New Shepard caísse pouco depois do lançamento, embora a cápsula com experimentos de pesquisa tenha escapado e retornado em segurança à Terra.

"Durante o acidente, os sistemas a bordo do veículo de lançamento detectaram a anomalia, abortaram a operação e separaram a cápsula do módulo de propulsão como planejado, e desligaram o motor", disse a FAA.

O fato de a cápsula ter sido ejetada imediatamente sugere que uma eventual tripulação teria ficado a salvo.

Ao todo, a Blue Origin realizou seis voos com tripulantes - alguns pagos e outros convidados - desde julho de 2021, com o próprio Bezos no primeiro grupo.

Enquanto a Blue Origin não pôde voar, a Virgin Galactic, do bilionário britânico Richard Branson, permaneceu ativa e realizou cinco voos comerciais este ano.

Ambas as empresas competem no setor emergente do turismo espacial, oferecendo alguns minutos de gravidade zero no espaço "suborbital".