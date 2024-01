Biden expressa divergência com Netanyahu e diz que Israel perde apoio por bombardeios

Em fala durante evento com doadores, Biden alertou que Israel está perdendo o apoio da comunidade internacional por causa dos "bombardeios indiscriminados" na região. O democrata disse acreditar que Netanyahu está ciente desse risco, mas que não sabe até que ponto o restante do gabinete o acompanha.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, indicou publicamente divergências com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, horas depois que o governo israelense rejeitou um plano americano para o pós-guerra no qual a Autoridade Palestina tomaria o controle da Faixa de Gaza.

Biden voltou a exortar os israelenses a não repetirem os erros cometidos pelos americanos na sequência dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. "Não havia razão para estarmos numa guerra no Afeganistão. Não havia razão para termos que fazer tantas coisas que fizemos", disse.

Desde o ataque do Hamas, em outubro, Washington tem apoiado Israel de maneira consistente. Na sexta-feira passada, os EUA vetaram uma resolução na ONU que pedia um cessar-fogo em Gaza por considerar que a medida apenas "plantaria as sementes para a próxima guerra". No entanto, a Casa Branca tem enfrentado pressão para condenar as mortes de civis no conflito.

*Com informações de Dow Jones Newswires e Associated Press