Biden: Estamos chegando ao fim das nossas capacidades de apoiar a Ucrânia

Em meio a crescentes divergências no Congresso americano sobre o apoio à Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou nesta terça-feira, 12, que a capacidade do país em apoiar Kiev está se esgotando. O democrata participa de coletiva de imprensa na Casa Branca, ao lado do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Biden usou o discurso inicial para reforçar o apoio de Washington na defesa contra a ofensiva russa, iniciada em fevereiro de 2022. "A Ucrânia emergirá desta guerra orgulhosa, livre e firmemente enraizada no Ocidente, a não ser que abandonemos", advertiu ele, que garantiu que os EUA continuarão fornecendo suprimentos ao aliado.

O democrata disse que, sem financiamento adicional, os EUA estão "rapidamente" chegando ao fim de sua habilidade de ajudar a Ucrânia. "O presidente da Rússia Vladimir Putin está contando com nosso fracasso em entregar", comentou.