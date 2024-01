Biden alerta que Putin 'conta' com fim da ajuda dos EUA à Ucrânia

Biden criticou duramente os congressistas republicanos que atualmente bloqueiam o pedido de um pacote adicional de US$ 61 bilhões (R$ 301 bilhões) para Kiev.

"Devemos, devemos mostrar [a Putin] que ele está errado", insistiu o presidente americano durante uma conferência de imprensa conjunta em Washington com o seu contraparte ucraniano.

Joe Biden alertou nesta terça-feira (12), na presença de Volodimir Zelensky, que o presidente russo, Vladimir Putin, "conta" com uma interrupção na ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia.

Durante a reunião com Zelensky no Salão Oval, Joe Biden afirmou que reduzir as armas e a ajuda financeira dos Estados Unidos seria dar à Rússia o "maior presente de Natal" possível.

"A história julgará severamente aqueles que abandonaram a causa da liberdade", afirmou o democrata de 81 anos, arquiteto do apoio ocidental à Ucrânia desde a invasão russa em fevereiro de 2022.

O presidente ucraniano veio a Washington em busca de garantias e afirmou ter recebido sinais "positivos" do Congresso, onde as negociações são tensas.

Zelensky sabe que se os Estados Unidos o abandonarem, outros países podem seguir o exemplo, pelo que considerou "muito importante enviar antes do final do ano um sinal muito forte de unidade ao agressor", por parte da Ucrânia, dos Estados Unidos, da Europa e do "mundo livre".

O Congresso americano comprometeu-se a desembolsar mais de US$ 110 bilhões (R$ 544 bilhões) desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, mas não chega a acordo sobre o novo pacote pedido por Biden de cerca de US$ 61 bilhões, um valor que seria suficiente pelo menos até às eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2024.

As tropas ucranianas "demonstram todos os dias que a Ucrânia pode vencer" contra a Rússia, afirmou Zelensky.