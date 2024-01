Assassinos matam quatro crianças a tiros no Equador

Quatro crianças, entra elas um bebê de cinco meses, foram assassinadas dentro de sua casa no Equador quando homens armados entraram e abriram fogo contra a família, informaram as autoridades nesta terça-feira (12).

O Ministério Público abriu "uma investigação sobre o homicídio de 4 crianças" na noite de segunda-feira, conforme indica a sua conta na rede social X. Os menores baleados tinham cinco meses, três, cinco e sete anos e, segundo a polícia, não eram o alvo inicial do ataque.

Segundo a entidade investigadora, "seus pais ficaram feridos" no meio do ataque ocorrido dentro de uma casa localizada no setor Guasmo Sur, área empobrecida de Guayaquil (sudoeste) e dominada pelas gangues criminosas Los Lagartos e Mafia 18.