Aposentadas se preparam para segundo inverno em porões no 'front' ucraniano

No final de fevereiro de 2022, "quando a guerra estourou, comecei a instalar coisas no porão", conta.

"Meus vizinhos me perguntaram por que fiz isso, afirmando que os combates durariam apenas duas, ou três semanas", continuou.

"No início, fazia muito frio (no porão), até a água virava gelo", lembra a aposentada, acrescentando que, este ano, as coisas estão melhores. Do lado de fora, o termômetro marca dois graus negativos.

"Conseguimos deixar o local mais quente. Não tenho medo, se fizer muito frio", diz Ganjela, que divide o porão do prédio com um vizinho.

A sexagenária também decorou o local com ícones religiosos de miçangas bordados à mão.

Sua "cela", afirma ela, tem todo o conforto possível: uma pequena cama, cobertores, calefação elétrica, mesa de trabalho, livros, bugigangas, laptop, roupas e fogão a lenha, em caso de apagões.