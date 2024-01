Após decisão judicial, Boca Juniors terá eleições no domingo entre Riquelme e Macri

A Justiça argentina pôs fim às idas e vindas nas eleições do Boca Juniors e decidiu que a votação seja realizada no domingo, num confronto entre o ídolo da torcida, Juan Román Riquelme, e o ex-presidente do país e do clube, Maurício Macri.

A eleição foi viabilizada na noite de segunda-feira, quando um tribunal revogou uma decisão de primeira instância da juíza Alejandra Abrevaya, que a suspendeu devido a uma denúncia da oposição sobre supostas irregularidades na lista de sócios aptos a votar.

"Com muita satisfação, o Boca Juniors informa aos sócios e torcedores em geral que neste domingo, 17 de dezembro (...) haverá votação para eleger as autoridades que vão administrar o clube até 2027", anunciou a entidade 'xeneize' em um comunicado.