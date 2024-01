A complicada missão de proteger trabalhadores humanitários em zonas de conflito

Da Síria a Gaza, na Ucrânia ou no Sahel, a prioridade das ONGs continua sendo a ajuda humanitária, mas garantir a segurança de seus trabalhadores está cada vez mais preocupante diante dos perigos que enfrentam nessas zonas de conflito.

Desde o início de outubro, a guerra entre Israel e o Hamas tem sido mortal para quem trabalha com direitos humanos.

Em Gaza, três membros do Médicos Sem Fronteiras (MSF) morreram em um ataque ao hospital al-Awda; outro membro do Médicos do Mundo (MDM) morreu junto com sua família no bombardeio ao prédio, e auxiliares do Crescente Vermelho perderam a vida em suas ambulâncias.