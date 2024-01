Zelensky chega aos EUA em última tentativa para desbloquear fundos para a guerra

Zelensky disse que seu país conta com os Estados Unidos para combater as tropas invasoras de Moscou e que os atrasos na ajuda militar são um "sonho que virou realidade" para seu contraparte russo, Vladimir Putin.

Após passar o fim de semana na Argentina para a posse do ultraliberal Javier Milei, Zelensky chegou à capital americana nesta segunda e tem previsto de imediato um discurso na Universidade de Defesa Nacional, ao lado do secretário de Defesa, Lloyd Austin, segundo o Pentágono.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, chegou, nesta segunda-feira (11), a Washington, em uma última tentativa de conseguir a renovação da ajuda financeira e militar dos Estados Unidos à Ucrânia prometida por seu contraparte, Joe Biden, e bloqueada pelos republicanos no Congresso.

"Putin deve perder", sentenciou Zelensky em seu discurso. "Podem contar com a Ucrânia e esperamos poder contar com vocês", enfatizou.

"Se tem alguém que se alegra com os assuntos não resolvidos no Capitólio (sede do Legislativo americano) são apenas Putin e sua panelinha doentia", acrescentou.

Os Estados Unidos são o principal aliado militar de Kiev na guerra iniciada depois da invasão russa, mas o apoio de Washington está em perigo depois que o Congresso bloqueou um pacote de 106 bilhões de dólares (cerca de R$ 520 bilhões) em ajuda de emergência destinada principalmente à Ucrânia e a Israel.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou que a visita acontece em "um momento crítico" e que Biden deixaria claro que "continua firme" em conseguir o que Kiev precisa para reabastecer suas tropas e ampliar os esforços contra a Rússia.

Zelesnky também se reunirá com diretores do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BM), enquanto tenta recuperar a economia de seu país, sufocada em meio à guerra.