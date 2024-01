Uefa multa Bayern pelo uso de sinalizadores na Champions

O clube alemão fez um "apelo urgente" a seus torcedores nesta segunda-feira (11) para que "se abstenham no futuro de usar elementos de pirotecnia no estádio e de manter um mau comportamento".

O Bayern de Munique, líder do Grupo A da Champions e já classificado para as oitavas de final, enfrenta nesta terça-feira (12) o Manchester United, que precisa da vitória (além de um empate entre Copenhagen e Galatasaray no outro jogo da chave) para não ser eliminado da principal competição de clubes da Europa.

dwi/dmc/cyj/iga/cl/cb