Ucrânia alerta para 'consequências devastadoras' em caso de divergências sobre adesão à UE

O ministro das Relações Exteriores da ucrânia, Dmitro Kuleba, advertiu nesta segunda-feira a comunidade internacional para as "consequências devastadoras" caso a União Europeia (UE) não alcance um consenso sobre a abertura de negociações para a adesão do país ao bloco, no âmbito de um processo de ampliação.

"Como já afirmamos, nós fizemos a nossa parte no trabalho. Esperamos que a UE faça a sua parte", disse Kuleba, ao comentar as divisões entre os 27 países membros antes do encontro de cúpula do bloco, que acontecerá na quinta-feira e sexta-feira.

A reunião terá como principal tema a ampliação do bloco, em particular a resposta às pressões da Ucrânia para iniciar as negociações formais para a adesão.

O primeiro-ministro de Hungria, Viktor Orban, ameaça bloquear a discussão por considerar que a UE precisa, antes, iniciar um "debate estratégico" sobre as relações com a Ucrânia e somente depois tomar uma decisão sobre uma eventual adesão.

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, fez um apelo e defendeu a unidade do bloco.

"Espero que a unidade da União Europeia não seja quebrada, porque não é o momento de enfraquecer nosso apoio à Ucrânia", disse.