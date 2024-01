São Paulo anuncia contratação do volante Luiz Gustavo para temporada 2024

O jogador, de 36 anos, está sem clube desde que encerrou sua passagem pelo Al-Nassr da Arábia Saudita, em julho, e não joga desde maio. Seu vínculo com o São Paulo vai até 31 de dezembro de 2024.

"O Luiz Gustavo é um jogador com experiência e qualidade. Acreditamos que ele vai fortalecer muito o elenco", disse em um comunicado o presidente do tricolor paulista, Julio Casares.

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (11) a contratação do experiente volante Luiz Gustavo para a temporada 2024, em que o clube irá disputar a Copa Libertadores.

Luiz Gustavo começou sua carreira em clubes do estado de Alagoas e em 2007, quando tinha 20 anos, foi contratado pelo Hoffenheim da Alemanha.

De lá, foi para o Bayern de Munique (2011-2013), onde teve suas maiores conquistas: Liga dos Campeões, Campeonato Alemão e Copa da Alemanha na temporada 2012/2013.

Ele também passou por Wolfsburg (2013-2017), Olympique de Marselha (2017-2019) e Fenerbahçe (2019-2022), até chegar ao Al-Nassr (2022-2023) depois de 15 anos no futebol europeu.

Pela Seleção Brasileira, disputou a Copa do Mundo de 2014 e foi campeão da Copa das Confederações de 2013. No total, foram 41 jogos e dois gols marcados.

No São Paulo, Luiz Gustavo irá reencontrar dois ex-companheiros de seleção: o lateral-direito Rafinha, com quem também jogou no Bayern, e o meia-atacante Lucas Moura.

raa/cl/cb/aa