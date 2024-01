Rascunho da COP28 pede 'redução' da produção e consumo de combustíveis fósseis

Um novo rascunho do acordo da COP28 pede a "redução tanto no consumo como na produção de combustíveis fósseis, de maneira justa, organizada e equitativa para alcançar a neutralidade" de emissões até a metade do século.

O texto, divulgado nesta segunda-feira, deve ser submetido ao plenário de negociadores da conferência sobre o clima em Dubai.

