Promotoria pede até 30 anos de prisão para três cubanos por 'ações terroristas'

Um promotor pediu penas de até 30 anos para três pessoas em Cuba por supostamente atirarem coquetéis molotov e espalharem "propaganda inimiga", crimes classificados como "ações terroristas", informou nesta segunda-feira (11) a mídia oficial, em meio a denúncias sobre operações repressivas contra ativistas e jornalistas independentes.

Segundo o noticiário estatal, duas mulheres e um homem são acusados de lançar duas bombas caseiras no ano passado contra os arquivos do tribunal municipal de Centro Havana e contra as instalações de um Comitê de Defesa da Revolução (cubana), onde uma pessoa ficou ferida.

Os três acusados teriam sido pagos com "recargas" telefônicas por pessoas que viviam nos Estados Unidos e incluídas em uma lista publicada na quinta-feira em Cuba de indivíduos sob investigação criminal na ilha comunista. As autoridades cubanas as relacionam com ações "terroristas", acrescenta o relatório.