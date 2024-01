Presidente iraniano vai à Suíça, onde foi denunciado por crimes contra a humanidade

Raisi planeja participar do Fórum Mundial dos Refugiados das Nações Unidas, que começa em Genebra na quarta-feira (13).

A denúncia, datada desta segunda-feira e que a AFP pôde consultar, pede ao procurador federal suíço, Andreas Muller, que garanta a prisão e a acusação do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, "por sua participação em atos de genocídio, tortura, execuções extrajudiciais e outros crimes de lesa-humanidade".

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, que pretende viajar para a Suíça esta semana, foi denunciado nesta segunda-feira (11) perante o sistema judicial do país por crimes contra a humanidade relacionados com um expurgo de dissidentes em 1988 e, em tese, pode ser preso.

A Procuradoria não confirmou ter recebido a denúncia, apresentada por três supostas vítimas da repressão iraniana contra os dissidentes na década de 1980.

Há tempos, as organizações de direitos humanos exigem justiça pelas supostas execuções extrajudiciais de milhares de pessoas, principalmente jovens, nas prisões iranianas no verão de 1988, quando terminava a guerra com o Iraque.

Os mortos eram, principalmente, apoiadores da Organização Popular Mujahedine do Irã (MEK, ou PMOI), considerada uma organização terrorista pelo Irã, país que apoiou o Iraque nesse conflito.

Os denunciantes afirmam que podem identificar Raisi, pessoalmente, como membro de uma comissão que enviou milhares de opositores presos para a morte durante a repressão. Na época, Raisi era procurador-geral adjunto de Teerã.

nl/apo/pc/mb/tt/aa