Pierre Sage, técnico interino do Lyon, seguirá até a pausa de fim de ano

Pierre Sage continuará sendo o técnico do Lyon para a partida fora de casa contra o Monaco, na sexta-feira, e depois contra o Nantes, no dia 20 de dezembro, em casa, informou o clube nesta segunda-feira (11).

O Lyon, time tradicional do futebol francês, está atualmente em 18º lugar na Ligue 1.

Sage, de 44 anos, que trabalhou nas categorias de base do Lyon, foi designado para ser o treinador interino após a demissão do italiano Fabio Grosso, no dia 30 de novembro.