Petróleo se estabiliza em semana rica em dados econômicos

Os preços do petróleo se estabilizaram nesta segunda-feira (11), com os investidores mostrando prudência no início de uma semana carregada em matéria de dados econômicos.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, de referência para a Europa e para entrega em fevereiro, subiu 0,25%, para 76,03 dólares.

Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano e para entrega em janeiro, subiu 0,12%, para 71,32 dólares.