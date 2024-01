Parentes do opositor russo preso Navalny dizem desconhecer seu paradeiro

"Ainda não sabemos onde está Alexei", afirmou ela.

O opositor não participou de uma audiência judicial, na qual deveria comparecer por videoconferência, devido a um problema elétrico, segundo as autoridades.

"Eles estão rindo de nós", pontuou a porta-voz.

Navalny estava detido na região de Vladimir até o momento. Depois de uma nova pena de 19 anos de prisão por "extremismo" em agosto, precisou ser transferido para uma prisão de "regime especial".

Na Rússia, as transferências de uma penitenciária para outra requerem, muitas vezes, semanas de viagens em comboio, em várias etapas, e as famílias dos prisioneiros permanecem sem notícias durante o processo.

As prisões de "regime especial", ou seja, penitenciárias com as condições mais rígidas de prisão do sistema carcerário russo, estão frequentemente localizadas em regiões muito isoladas.