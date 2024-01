Para FMI, aprofundamento da fragmentação global poderia deflagrar nova Guerra Fria

A primeira vice-diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath, avalia que o mundo não enfrenta um recuo generalizado da globalização, mas alerta que o eventual aprofundamento da fragmentação do comércio global em blocos opostos poderia deflagrar uma nova Guerra Fria. Em discurso durante o Congresso da Associação Econômica Internacional, na Colômbia, Gopinath advertiu que os custos dessa realidade seriam enormes, potencialmente maiores que os verificados durante o fenômeno geopolítico que contrapôs Estados Unidos e União Soviética no Século XX.

"O mundo tornou-se muito mais integrado e enfrentamos uma amplitude sem precedentes de desafios comuns com os quais um mundo fragmentado não consegue lidar", argumentou Gita Gopinath.

Para evitar, ou ao menos minimizar, os efeitos desse cenário, ela explicou que a comunidade internacional deve manter uma postura pragmática, que preserve os benefícios do livre-comércio, ao mesmo tempo em que alcança objetivos domésticos de segurança e resiliência.