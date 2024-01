MP da Guatemala entrega relatório sobre supostas anomalias nas eleições

De acordo com o MP, houve uma série de irregularidades nas atas finais de encerramento da apuração nas eleições para presidente, vice-presidente, deputados, corporações e deputados do Parlamento Centro-Americano.

Na sexta-feira, o MP anunciou que havia detectado irregularidades na contagem de votos do primeiro turno das eleições de junho, mas a presidente do TSE, Blanca Alfaro, afirmou no mesmo dia que os resultados das eleições "são inalteráveis" e que Arévalo deve assumir o cargo em 14 de janeiro.

O Ministério Público (MP) da Guatemala entregou nesta segunda-feira (11) ao Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) um relatório de uma investigação controversa sobre supostas irregularidades, nas quais considera as eleições ganhas pelo opositor Bernardo Arévalo como "nulas".

No entanto, os Estados Unidos, a Secretaria-Geral da OEA e o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos criticaram as tentativas do MP guatemalteco de invalidar os resultados das eleições.

O polêmico chefe da Promotoria contra a Impunidade, Rafael Curruchiche, afirmou na sexta-feira que todas as "informações registradas no encerramento e apuração em todas as mesas receptoras de votos deveriam ser anuladas".

"Estamos diante de um golpe de Estado absurdo, ridículo e perverso. Os golpistas estão se debatendo", disse Arévalo na sexta-feira ao reagir ao anúncio do MP.

Arévalo, um sociólogo de 65 anos, afirma que o MP busca evitar que ele assuma o cargo em 14 de janeiro, pois setores políticos tradicionais poderosos temem sua promessa de combate frontal à corrupção.

Nesta segunda-feira, os Estados Unidos anunciaram restrições de visto para cerca de 300 guatemaltecos, incluindo uma centena de deputados, e condenaram as tentativas de "minar" a democracia por parte do MP.