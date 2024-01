Morre María Consuelo Loera, mãe de 'Chapo' Guzmán e avó dos 'Chapitos'

María Consuelo Loera, mãe do traficante de drogas mexicano preso Joaquín "Chapo" Guzmán, morreu no último domingo (10), aos 95 anos, devido a complicações de saúde após uma operação, informaram pessoas próximas da família e da imprensa local.

A morte ocorreu em um hospital privado de Culiacán, capital do estado de Sinaloa (noroeste) - sede do poderoso cartel de drogas fundado por seu filho -, 20 dias depois de ter operado a vesícula, segundo as mesmas fontes.

Questionado sobre a morte de Loera durante sua coletiva de imprensa matinal desta segunda-feira, o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, enviou uma breve mensagem aos enlutados.