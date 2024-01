Missão da ONU no Mali termina oficialmente depois de 10 anos

A missão da ONU no Mali encerrou oficialmente a sua missão de 10 anos no país nesta segunda-feira (11), segundo a sua porta-voz, uma retirada ordenada pelos líderes militares do país africano.

A missão, conhecida como Minusma, baixou a bandeira da ONU no seu quartel-general na capital Bamako, disse à AFP a sua porta-voz, Fatoumata Kaba.

A cerimônia simbólica marca o fim oficial da missão, acrescentou, embora alguns dos seus elementos ainda estejam lá.