Milei limita operações cambiais na Argentina antes de anunciar medidas econômicas contra crise

O Banco Central da Argentina, agora sob o comando do presidente Javier Milei, limitou nesta segunda-feira, 11, operações com câmbio no país, depois de o governo adiar para a terça-feira, 12, as suas primeiras medidas econômicas. Chamado na imprensa argentina de "feriado bancário virtual", a medida condiciona à aprovação da direção do BC as operações com moeda americana no dia de hoje.

"Durante o dia, as operações de câmbio serão aprovadas conforme a necessidade", disse o BC. A medida ocorre em meio à troca das autoridades do banco, que estão sendo nomeadas hoje pelo novo governo. "A medida foi ordenada para dar tempo à gestão do Poder Executivo para cumprir os procedimentos administrativos para a formação das novas autoridades e anunciar e implementar as políticas que irão executar", diz o comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sob Alberto Fernández, o governo adotou uma série de bandas cambiais em meio a escassez de moeda forte e a resistência do governo em liberar a flutuação da moeda americana conforme o mercado. Uma delas, o dólar poupança, destinado a argentinos que queiram comprar a moeda como pessoa física, teve a comercialização suspensa.