Mais de 250 pessoas são presas em operação contra o tráfico de migrantes nas Américas

Mais de 250 pessoas foram presas em uma operação contra o tráfico de migrantes no continente americano, anunciou nesta segunda-feira (11) a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), com sede na cidade francesa de Lyon.

As forças de segurança de 33 países participaram da "Operação Turquesa V" - realizada entre 27 de novembro e 1º de dezembro - com o apoio do programa da Interpol contra o tráfico de migrantes, Europol, da Organização Internacional para as Migrações (OIM) e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), de acordo com um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Foram efetuadas 257 prisões em 850 mil operações realizadas nos principais pontos de trânsito para desarticular as atividades dos grupos criminosos que administram rotas migratórias para os Estados Unidos e Canadá.