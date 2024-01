Lupita Nyong'o presidirá juri da Berlinale

Os diretores do festival, Mariette Rissenbeek e Carlo Chatiran, se declararam "felizes e orgulhosos" de Nyong'o, vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por "12 Anos de Escravidão", ter aceitado o posto.

A atriz mexicano-queniana Lupita Nyong'o presidirá, em fevereiro, o juri do Festival Internacional de Cinema de Berlim, primeiro grande encontro cinematográfico do ano na Europa, anunciaram os organizadores nesta segunda-feira (11).

"Lupita Nyong'o encarna aquilo que gostamos no cinema: versatilidade para realizar diferentes projetos, se dirigir a diferentes públicos e coerência com uma ideia que é bastante reconhecível em seus personagens, por mais diversos que pareçam", afirmaram em um comunicado.

Nyong'o nasceu na Cidade do México de pais quenianos e cresceu no Quênia antes de estudar cinema e teatro nos Estados Unidos, onde trabalhou inicialmente em várias produções cinematográficas.

Seu primeiro grande sucesso como atriz veio com o papel de Patsey no impactante longa de Steve McQueen, com o qual conseguiu um Oscar.

Seus outros sucessos nas telonas incluem o papel da guerreira Nakia no filme de super-heróis da Marvel "Pantera Negra" e sua sequência, o filme de terror de Jordan Peele "Nós" e "Star Wars: o Despertar da Força".

A Berlinale, que acontecerá entre 15 e 25 de fevereiro, é, ao lado de Cannes e Veneza, um dos três festivais de cinema mais importantes da Europa, e serve como lançamento anual para a indústria.