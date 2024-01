Lula enviará assessor especial a reunião entre Venezuela e Guiana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai enviar seu principal assessor em assuntos internacionais à reunião de mandatários de Venezuela e Guiana prevista para quinta-feira (14) no Caribe para abordar as tensões pela disputa territorial do Essequibo.

O primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonsalves, convidou o presidente Lula no sábado, a pedido do mandatário venezuelano, Nicolás Maduro, e do líder da Guiana, Irfaan Ali.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No lugar de Lula, Celso Amorim, ex-chanceler e assessor especial do presidente, viajará ao país caribenho para se juntar ao encontro entre Maduro e Ali, confirmou à AFP a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República nesta segunda-feira (11).