Itens de 'O Grande Lebowski' vão a leilão na Califórnia

O robe, a camisa e os óculos de "the Dude", o desleixado personagem de Jeff Bridges em "O Grande Lebowski", serão leiloados neste domingo na Califórnia, junto com outros objetos deste filme "cult" dos irmãos Coen.

Além do robe e da camisa, avaliados em entre 30 e 50 mil dólares (entre R$ 148 e 247 mil, na cotação atual), e os óculos de sol, estimados em entre 20 e 30 mil dólares (entre R$ 98 e 148 mil), a Julien's Auctions vai leiloar pinos de boliche com caricaturas e a assinatura de Bridges, assim como um retorno de bolas de boliche e páginas originais do "storyboard" do filme de 1998.

"São objetos tão incríveis, e de um filme tão divertido e relevante até os dias atuais", disse Nolan, que acredita que o robe do "Dude" tem a nostalgia necessária para estabelecer um recorde para este tipo de peça.

O leilão faz parte do evento de quatro dias "Lendas de Hollywood", no qual a Julien's Auction, junto com a Turner Classic Movies, colocará à venda mais de mil objetos do cinema e da televisão.

A peça mais cara do catálogo é o modelo mecânico animatrônico da cabeça de "E.T.: O Extraterrestre", que pode chegar perto de um milhão de dólares (quase 5 milhões de reais).

Também estará presente a blusa que a princesa Diana usou em seu retrato de noivado de 1981, avaliada em entre 80 e 100 mil dólares (entre R$ 395 e 495 mil), um dos objetos que gera grande expectativa.

Desenhada por Elizabeth Emanuel e David Emanuel, que também foram responsáveis por seu vestido de casamento, a blusa de chiffon rosa com um laço no pescoço "tem tanta história", disse Nolan.