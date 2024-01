Guatemala pede à CIJ que intervenha na disputa pela soberania de Cayos Zapotillos

Em sua petição perante a CIJ, a Guatemala lembra que, em 16 de novembro de 2022, Belize entrou com uma ação nesse tribunal para iniciar um processo contra Honduras pela soberania dos Cayos Zapotillos, também conhecidos como Sapodilla Cayes.

A Guatemala considera estes "cayos" desabitados no Mar do Caribe como seus e, portanto, pede para que se intervenha no caso.

Agora, o pedido de intervenção da Guatemala será examinado também por Belize e Honduras, de acordo com os regulamentos da CIJ, lembrou a corte.

Guatemala e Belize têm uma disputa territorial mais ampla na CIJ desde 2019, e essas pequenas ilhas fazem parte do caso.

