Granada e Athletic Bilbao empatam em jogo que havia sido suspenso por morte de torcedor

Granada e Athletic Bilbao empataram em 1 a 1 no jogo do campeonato espanhol que foi retomado nesta segunda-feira (11), depois de ter sido suspenso no domingo devido à morte nas arquibancadas de um torcedor do time andaluz.

Antes do reinício no estádio Nuevo Los Cármenes, em Granada, os capitães das duas equipes, Víctor Díaz e Iker Muniain, colocaram um buquê de flores no assento ocupado pelo torcedor que sofreu um infarto no domingo, e também foi observado um minuto de silêncio.

A partida foi interrompida aos 18 minutos, quando o clube basco vencia por 1 a 0 com um gol de Iñaki Williams.