Governo espanhol repudia 'discurso de ódio' do líder da extrema direita contra Sánchez

As declarações de Santiago Abascal representam "um discurso de ódio que nada mais faz do que polarizar e incitar à violência", afirmou anteriormente o ministro das Relações Exteriores espanhol, José Manuel Albares, antes de uma reunião com os seus homólogos em Bruxelas.

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e o seu Executivo expressaram nesta segunda-feira (11) o seu repúdio às declarações do líder do partido de extrema direita Vox, que havia dito que "haverá um momento" em que "o povo vai querer pendurá-lo pelos pés", referindo-se a Sánchez.

Albares, que afirmou que este tipo de linguagem "não se ouvia na Espanha há muitas décadas, décadas que foram muito sombrias" no país, em referência à Guerra Civil (1936-1939) e à ditadura de Franco (1939-1975), também pediu ao Partido Popular (PP, direita) que rompesse os seus pactos nos governos municipais e locais com o partido de extrema direita Vox.

"Com um líder como esse, você não deveria ir a lugar nenhum", acrescentou Albares.

A polêmica surgiu neste fim de semana quando Abascal, líder do Vox, esteve em Buenos Aires para assistir à posse do libertário e ultraliberal Javier Milei. Lá ele deu uma entrevista ao jornal Clarín, na qual destacou o seu vínculo com o novo presidente argentino e criticou a gestão do líder socialista espanhol.

"Haverá um momento", garantiu, "em que o povo vai querer pendurá-lo pelos pés", disse em referência a Sánchez.

O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, também condenou as declarações de Abascal, que chamou de "lamentáveis", e acusou a extrema direita de favorecer os interesses do socialista.