EUA 'profundamente preocupado' com falta de notícias do opositor russo Navalny

A Casa Branca expressou preocupação, nesta segunda-feira (11), depois que familiares do líder da oposição russa Alexei Navalny, preso na Rússia, disseram não receber notícias dele ou de seu paradeiro há quase uma semana.

"Estamos profundamente preocupados com estes relatos de que ele está ausente há supostamente uma semana e nem os seus representantes nem a sua família sabem onde ele está", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ele deveria ser libertado imediatamente. Em primeiro lugar, ele nunca deveria ter sido preso", disse Kirby aos repórteres que viajavam com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a bordo do Air Force One, em uma viagem à Filadélfia.